Mbappé etter hat-trick: "Vi må aldri glemme det som skjedde denne helgen"

Kylian Mbappé scoret hat-trick i 5-0-seieren over Kairat Almaty, den kasakhstanske klubben i Champions League som så langt ligger nederst på tabellen med ingen seire, kun ett scoret mål og ni mål imot. Real Madrid nøt et øyeblikk av lettelse og børstet av seg frustrasjonene etter 5-2-tapet mot Atlético de Madrid i LaLiga forrige lørdag, men fans og spillere vet at et slikt nederlag ikke glemmes så lett.

Det gjelder også Mbappé, som etter kampen sa at "vi må aldri glemme det som skjedde. Dette er en annen konkurranse, men vi må fortsette å tenke på det som skjedde i helgen, slik at noe slikt ikke skjer igjen".

Til tross for sitt første hat-trick for sesongen, etter en måned der han har scoret i alle kampene han har deltatt i (for Real Madrid og Frankrike), og scoret 12 ganger totalt (derbyet inkludert), beklaget Mbappé også at han gikk glipp av andre sjanser. "En spiller som meg, når han har fem sjanser, må han score fem mål, og det er derfor Real Madrid kjøpte meg. Jeg vil alltid ha mer. Jeg har scoret tre, noe som er bra, men jeg jobber med å score flere mål og være mer effektiv i målet."