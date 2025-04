Mbappé får sitt første røde kort siden 2019 etter en forferdelig forseelse som vil få ytterligere konsekvenser

HQ

Kylian Mbappé ble utvist i søndagens kamp mot Deportivo Alavés, en kamp som endte 1-0 til Madrid til tross for at de spilte med ti spillere i 60 minutter. Det var det første røde kortet han ser siden 2019, og det fjerde røde kortet totalt i karrieren, og det vil koste ham mer enn et kort: Han vil bli straffet med opptil tre kamper, på grunn av hvor hensynsløs og farlig taklingen var mot Antonio Blanco, som heldigvis ikke ble skadet.

Dommeren korrigerte det gule kortet etter å ha sjekket VAR og viste ham et direkte rødt kort. Mbappé ba Blanco om unnskyldning senere, og protesterte ikke på kortet, vel vitende om hvor alvorlig det var, med bilder som viste at han gikk rett på leggen hans.

Det er uvisst hvor lang straffen blir, men det blir ikke mer enn tre kamper. Det betyr at han kan gå glipp av de to neste ligakampene (mot Athletic Club og Getafe)... og Copa del Rey -finalen mot Barcelona 26. april.