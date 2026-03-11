Mbappé-fri Real Madrid møter Manchester City med seks andre fravær og oddsene mot seg

HQ

Real Madrid mot Manchester City, det siste tiårets mest gjentatte utslagskamp i Champions League, som en del av åttedelsfinalene i Champions League, er tilbake denne sesongen, og det er femte gang på rad at disse to lagene møtes i en utslagsrunde i turneringen.

Et avansement til kvartfinalene står på spill, og selv om ingen av lagene er i sin beste form sammenlignet med dominansen for mange år siden, har Manchester City fått en stor favorittrolle denne gangen. Real Madrid må spille uten syv spillere, inkludert fem som vanligvis er med fra start: Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Álvaro Carreras, Eder Militao og David Alaba.

Den lange listen med store skader, som har tvunget manager Arbeloa til å velge mange spillere fra reservelaget, bidrar til at Manchester City har 45,5 % sjanse til å slå Real Madrid i kveld på Bernabéu, ifølge Opta Analyst. Madrid gis 29,9 % vinnersjanser, og 24,6 % sjanse for uavgjort.

Totalt sett i hele utslagsspillet gis Manchester City 69% sjanse til å ta seg til kvartfinalen, og 11,1% sjanse til å vinne turneringen, fjerde best av de 16 siste. Real Madrid gis kun 1,9 % sjanse til å vinne Champions League i år (Arsenal gis nesten 30 % sjanse til å vinne cupen i år takket være deres enkle vei til finalen).

Nyere historie om den "moderne europeiske klassikeren" mellom Real Madrid og Manchester City

I 2015/16 slo Real Madrid ut Manchester City i semifinalen med 1-0 sammenlagt og vant deretter Champions League.

I 2019/20 slo Manchester City ut Real Madrid med 4-2 sammenlagt i åttedelsfinalen.

I 2021/22 slo Madrid ut Manchester City i semifinalen med 6-5 sammenlagt, og gikk videre til Champions League.

I 2022/23 slo Manchester City ut Madrid 5-1 sammenlagt i semifinalen og vant Champions League.

I 2023/24 slo Madrid ut Man City 4-4 (straffer) i kvartfinalen, og gikk videre til Champions League.

I 2024/25 slo Madrid ut Manchester City med 6-3 i sluttspillet.

I desember i fjor slo Manchester City Real Madrid 2-1 i en kamp i ligafasen. Nå møtes de igjen i 16-delsfinalene i 2025/26. Hvem tror du går videre denne gangen?