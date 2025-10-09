Mbappé kommenterer ankelen før Frankrikes kamp mot Aserbajdsjan på fredag

HQ

Kylian Mbappé har snakket sammen med Didier Deschamps på pressekonferansen før Frankrikes første av de to VM-kvalifiseringskampene de kommende dagene, som starter i morgen fredag 10. oktober mot Aserbajdsjan, og deretter mot Island på mandag.

Frankrikes kaptein scoret et mål forrige helg med Real Madrid, men forlot stadion med smerter i ankelen. Han reiste likevel til Frankrike (og så broren sin score mot PSG i samme slengen) og dro til Frankrikes treningsfelt, hvor han ikke trente som normalt.

Mbappé sa imidlertid at han føler seg bra og vil trene i dag, med håp om å spille i morgen. Han benektet også at det var noe problem mellom Real Madrid og det franske landslaget, ettersom de ringte spilleren selv om han hadde smerter.

"Det er klubbene som betaler. De ønsker ikke å miste spillerne sine. Og for oss er det franske landslaget det viktigste. I Madrid gikk alt bra. Det var tydelig kommunikasjon. Jeg hadde noe galt med ankelen, men jeg ønsket å komme. Klubben var forståelsesfull. Det er ikke noe stort problem med dette. Alt går bra, sa spilleren (via As).

"Problemet med ankelen er ikke alvorlig. Det er mer et spørsmål om følsomhet. Han har fulgt det planlagte programmet. Han skal trene i ettermiddag sammen med resten av lagkameratene. Og hvis alt går bra, vil han være tilgjengelig i morgen, la Deschamps til.