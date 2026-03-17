Mbappé kommer tilbake mot Real Madrid i kveld, men Jude Bellingham er fortsatt ikke klar

Kylian Mbappé kan gjøre comeback for Real Madrid i kveld, i returoppgjøret mot Manchester City i åttedelsfinalene i Champions League. Jude Bellingham kommer imidlertid ikke til å spille i kveld, bekrefter Real Madrid-trener Álvaro Arbeloa.

"Mbappé er allerede tilgjengelig, så du kommer til å se ham. Jeg er ivrig etter å ha ham på banen, for å nyte ham og målene hans, men også i spillet, han vil være en veldig viktig spiller, sa Arbeloa på en pressekonferanse. "Bellingham ønsket å komme med lagkameratene sine for å være med laget. Han vil fortsette og gjøre en del av treningen, men han vil ikke være tilgjengelig i morgen".

Treneren roste Bellingham og sa at han "kommer til å bli en av lederne, og det er viktig at han er her med oss". Den engelske midtbanespilleren har vært borte siden han pådro seg en skade i kampen mellom Real Madrid og Rayo Vallecano 1. februar, og har dermed allerede vært ute i over halvannen måned. Han kan komme tilbake til derbyet mot Atlético de Madrid i LaLiga neste søndag.