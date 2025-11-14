Gamereactor

Mbappé og Camavinga returnerer tidlig til Madrid, men går glipp av søndagens kamp mot Aserbajdsjan

Frankrike er allerede kvalifisert og Aserbajdsjan er allerede slått ut, så ingenting står på spill i den kampen.

HQ

Kylian Mbappé fullfører ikke landslagsoppdraget med Frankrike i denne landslagspausen. Dagen etter at han scoret et mål og ga en assist som hjalp Frankrike med å kvalifisere seg til VM 2026, har det franske fotballforbundet kunngjort at Mbappé vil returnere til Madrid for å gjennomgå tester i ankelen.

"Mbappé lider fortsatt av betennelse i høyre ankel, noe som krever ytterligere undersøkelser. Han vil gjennomgå tester i Madrid i dag, ", sa FFF fredag. Og han er ikke det eneste fraværet fra Real Madrid: Eduardo Camavinga returnerer også tidlig til klubben sin, på grunn av "en muskelstrekk i venstre hamstring".

Manu Kone fra AS Roma returnerer også tidlig, ettersom han ble utvist i søndagens kamp etter å ha fått en advarsel mot Ukraina. Frankrike slo Ukraina 4-0 på torsdag og spiller på søndag mot Aserbajdsjan, et lag som allerede er eliminert, så ingenting står på spill i den kampen for noen av lagene.

Victor Velter // ShutterStock

