Mbappé og Camavinga returnerer tidlig til Madrid, men går glipp av søndagens kamp mot Aserbajdsjan

Kylian Mbappé fullfører ikke landslagsoppdraget med Frankrike i denne landslagspausen. Dagen etter at han scoret et mål og ga en assist som hjalp Frankrike med å kvalifisere seg til VM 2026, har det franske fotballforbundet kunngjort at Mbappé vil returnere til Madrid for å gjennomgå tester i ankelen.

"Mbappé lider fortsatt av betennelse i høyre ankel, noe som krever ytterligere undersøkelser. Han vil gjennomgå tester i Madrid i dag, ", sa FFF fredag. Og han er ikke det eneste fraværet fra Real Madrid: Eduardo Camavinga returnerer også tidlig til klubben sin, på grunn av "en muskelstrekk i venstre hamstring".

Manu Kone fra AS Roma returnerer også tidlig, ettersom han ble utvist i søndagens kamp etter å ha fått en advarsel mot Ukraina. Frankrike slo Ukraina 4-0 på torsdag og spiller på søndag mot Aserbajdsjan, et lag som allerede er eliminert, så ingenting står på spill i den kampen for noen av lagene.