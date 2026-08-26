Mbappé scorer hat-trick for Real Madrid i Mourinhos tilbakekomst til Bernabéu

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Real Madrid vant sin andre seriekamp denne sesongen. Åpningskampen forrige helg endte nesten med 1–1, men nyinnkjøpet Carlos Espí scoret i det 90. minutt og sikret Real Madrid 3 poeng; Barcelona svarte kvelden etter med en 5–0-seier over Elche.

Denne gangen, på Bernabéu mot Real Sociedad, ble resultatet mye mer overbevisende: 4–1, til tross for at det sto 1–1 ved pause, takket være et hat-trick av Kylian Mbappé. Vinícius scoret ytterligere et mål med en innspill etter et flott individuelt spill av Jude Bellingham, som sto for både den og andre målgivende pasninger. Til tross for en middelmådig første omgang bidro lagets tre store stjerner til å gi Mourinho en drømmecomeback på Bernabéu.

José Mourinho forlot Real Madrid etter tre ujevne år som trener 1. juni 2013, med en 4–2-seier over Osasuna, men etter å allerede ha tapt LaLiga til Barcelona. I de påfølgende 13 årene vendte Mourinho aldri tilbake til Bernabéu.

Faktisk møtte han Real Madrid som trener for et annet lag bare fire ganger: én gang med Manchester United i 2017, da de tapte UEFA Super Cup, og tre ganger med Benfica, alle i forrige sesong. I utslagsrunden, da Benfica spilte på Bernabéu, hadde Mourinho fått rødt kort i forrige kamp og kunne derfor ikke sitte på benken, og han valgte å stå over kampen helt og holde seg på parkeringsplassen.