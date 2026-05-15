Mbappé retter skytset mot Arbeloa: "Jeg er den fjerde spissen i troppen bak Mastantuono, Vini og Gonzalo"

En helt uviktig kamp på Bernabéu mellom Real Madrid, som ikke kan vinne LaLiga etter at Barcelona sikret seg førsteplassen, og Real Oviedo, som matematisk sett har rykket ned, ble til en nyhet da Kylian Mbappé motsatte seg treneren Álvaro Arbeloa, og tilsynelatende brukte ironi for å forklare hvorfor han ikke var i startoppstillingen på torsdag (han spilte bare de siste 20 minuttene, og erstattet Gonzalo García).

"Jeg har det 100 prosent bra. Jeg har ikke spilt fordi treneren sa at for ham er jeg den fjerde spissen i troppen", forklarte Mbappé i mixed zone. "Spør treneren, jeg var klar til å starte, det er hans avgjørelse". Da han ble spurt om han hadde problemer med Arbeloa, sa han: "Nei, ingenting, men jeg må akseptere trenerens planer. Jeg må jobbe for å bli bedre enn Vini, Mastantuono og Gonzalo".

Mbappés versjon står i direkte motstrid til det Arbeloa senere sa på pressekonferansen. "Jeg har ikke fire spisser, og jeg har heller ikke sagt noe slikt til ham. ", sa treneren og lo ("Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til deg", svarte også Arbeloa nervøst) og la til at "hvis jeg ikke setter ham inn, kan han ikke spille, for jeg er treneren og jeg bestemmer hvem som spiller og hvem som ikke spiller".

"Jeg hadde en samtale med ham før kampen, og jeg vet ikke hva han kan ha tolket. For meg er det veldig klart at en spiller som for fire dager siden ikke kunne være på benken, i dag ikke bør starte. Spesielt fordi det ikke er en finale, det er ikke en kamp på liv og død."

Mellom linjene antas dette å være en krangel fordi Mbappé er sint over at Arbeloa utelot ham fra troppen til søndagens Clásico (han ble ikke engang kalt inn som innbytter), noe som gjorde Mbappé sint, som angivelig forlot treningsfeltet tidligere lørdag. Deretter skal Arbeloa ha "straffet" Mbappé ved å kun gi ham 20 minutters spilletid, og skal til og med ha valgt å bruke innbyttervinduet kun på ham for at han skulle være det eneste målet for supporternes buing og plystring på Bernabéu, fortsatt sint over turen til Sardinia for flere uker siden...