Mbappés voldsomme forsvar til Vinícius etter de påståtte rasistiske fornærmelsene: Prestianni "fortjener ikke å spille Champions lenger"

HQ

Kylian Mbappé tok de påståtte rasistiske fornærmelsene mot Vinícius Jr.Gianluca Prestianni på største alvor, og Real Madrid-spilleren forsvarte sin lagkamerat med nebb og klør under og etter kampen på Estádio da Luz i Lisboa, en 1-0-seier for Real Madrid i Champions League-sluttspillet som fungerte som en oppreisning fra 4-2-tapet for tre uker siden.

Hendelsen skjedde etter at den argentinske Benfica-spilleren angivelig kalte Vinícius for "ape" mens brasilianeren feiret. Dommeren stoppet kampen etter ti minutter med antirasismeprotokollen, og TV-kameraer fra Movistar fanget opp Mbappé som sa "du er en jævla rasist, du er en jævla rasist" til Prestianni.

Senere, i den blandede sonen, forklarte Mbappé hva som skjedde: "Benficas nummer 25, jeg vil ikke si navnet hans, han fortjener det ikke, begynte å snakke stygt til Vinícius, det er ikke akseptabelt, men det har skjedd før og vil skje igjen. Men så løftet han trøya for å si at Vinícius er en ape fem ganger, andre spillere har hørt det".

Mbappé sier det er viktig å sette ting på plass fordi "det er 70 000 mennesker som ikke har gjort noe, som bare kom hit for å støtte laget sitt, jeg har den største respekt for Benfica og manageren, som er en av de beste i historien, men denne spilleren fortjener ikke å spille i Champions League lenger, for meg".

"Champions League er den beste turneringen, den inspirerer barn, og vi må gå foran med et godt eksempel, hvis vi tillater at slike ting skjer, vil alle fotballverdier være verdiløse."

Mbappé beklaget også at Vinícius alltid blir fornærmet. "Vini har vært provoserende før? Det er mulig. Vini har gjort noe galt i karrieren sin? Det er mulig, men han kommer aldri til å fortjene denne typen ting. Jeg kan ikke forstå folk som sier at han fortjener dette, jeg tror det er folk som aldri har gått gjennom noe sånt", sa han på mixed zone.

Senere sendte han en melding på X for å støtte lagkameraten, i likhet med mange av lagkameratene.