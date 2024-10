MB&F har avduket åtte klokker basert på kjente litterære verk

HQ

Med smartklokkenes økende popularitet føles det ofte som om kunsten og skjønnheten i det mekaniske uret er i ferd med å gå tapt for tiden. Folkene hos MB&F gjør alt de kan for å bevise at deres intrikate fysiske klokker har mer personlighet enn silikon- og litium-ion-dingsene som blir stadig vanligere.

Den nyeste kolleksjonen fra urmakerne er inspirert av åtte kjente og ikoniske litterære verk. Kolleksjonen består av håndgraverte stålkasser og urskiver som er basert på Robinson Crusoe, The Three Musketeers, The Jungle Book, Moby Dick, , The Last of the Mohicans, The Call of the Wild, Treasure Island, og Robin Hood.

Selve klokken er laget av rustfritt stål og har en beskyttelse på 3ATM, noe som gjør det mulig å dykke ned til under 30 meters dyp om nødvendig. Klokken består av 296 enkeltkomponenter, 35 juveler, har manuell opptrekking og doble drivfjærfat, og en time-, minutt-, dato- og strømreserveindikator, noe som gir deg mer enn nok informasjon på håndleddet ditt.

Selv om den nøyaktige prisen på disse klokkene ennå ikke er bekreftet, pleier MB&F-klokker å være svært kostbare, så forvent at disse vil selges for tusenvis, til og med titusenvis av pund.

