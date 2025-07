McDonald's AI-ansettelsesplattform "hacket" ved hjelp av et utrolig enkelt passord

HQ

Det er ingen hemmelighet at hvis du er på utkikk etter en ny jobb i et stort selskap i dag, er sjansen stor for at CV-en din blir sendt gjennom en AI-modell før den blir sett av et menneske. McDonald's har tatt i bruk McHire-systemet, og bruker chatboten Olivia til å ta imot personlig informasjon fra søkere og sende dem videre til personlighetstester og andre prosesser.

Som Wired har skrevet om, er McHire ikke den sikreste ansettelsesplattformen. Ved å logge seg på en administratorkonto der brukernavnet og passordet var "123456", fant sikkerhetsforskerne Ian Carroll og Sam Curry noen åpenbare feil i systemet, noe som kunne ha gjort det mulig for ondsinnede aktører å få tilgang til personopplysningene i hver eneste chat Olivia hadde med McDonald's-søkere.

"Jeg syntes bare at [McHire] var ganske unikt dystopisk sammenlignet med en normal ansettelsesprosess, ikke sant? Og det var det som fikk meg til å ville se nærmere på det", forklarer Carroll. "Så jeg begynte å søke på en jobb, og etter 30 minutter hadde vi full tilgang til praktisk talt alle søknadene som noen gang har blitt sendt til McDonald's i en årrekke."

Det er verdt å merke seg at ingen søkerdata har blitt hacket eller lekket, takket være oppdagelsen av denne store feilen i systemet, men det viser at til tross for at man har stor tiltro til den gamle AI-en, er den kanskje ikke helt klar til å håndtere store ansvarsområder ennå.

