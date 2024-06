McDonald's avslutter AI-partnerskap etter at AI blir trigger happy med Chicken Nugget-bestillinger

HQ

Vi har i det siste sett at det ikke er helt problemfritt å ta i bruk kunstig intelligens. Googles egen AI har utviklet og skapt alle slags morsomme og feilaktige ideer og forslag helt siden den ble introdusert i nettleseren, ulike AI-drevne redigeringsprogrammer har skapt forferdelige og skremmende videoer og levende bilder, og nå har McDonald's også møtt sin egen skurkaktige AI.

Som rapportert av Restaurant Business, måtte hurtigmatkjeden avslutte en AI-avtale med IBM på grunn av at test-AI - som ble brukt kort på et sted i Chicago som en drive through-bestillingsledsager - bestemte seg for å kaste forsiktighet for vinden og oppføre seg helt latterlig.

Det er rapporter (takk, BBC News) om at AI-en bestilte hundrevis av Chicken Nuggets om gangen og til og med bøyde sine kreative muskler og kom opp med den avskyelige ideen om baconis.

McDonald's USAs restaurantsjef Mason Smoot uttalte om saken: "Etter en gjennomtenkt gjennomgang har McDonald's bestemt seg for å avslutte vårt nåværende partnerskap med IBM om AOT, og teknologien vil bli slått av i alle restauranter som for øyeblikket tester den senest 26. juli 2024."

McDonald's har siden sagt at de tror at AI vil bli innlemmet i restaurantene deres i fremtiden, men at det akkurat nå ikke er klart til å rulles ut til publikum.