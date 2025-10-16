lifestyle
McDonald's Japan lanserer Street Fighter-crossover
Selv om det internasjonale publikummet kanskje ikke kan nyte de nye burgerne og drikkene, kan de se de stilige nye reklamefilmene.
McDonald's Japan slår seg sammen med Capcom og Street Fighter i et samarbeid som vil få deg til å fist-pumpe i luften som om du er i ferd med å slå din helt egen shoryuken. Vel, hvis du er i Japan, da.
Andre steder kan vi bare glede oss over reklamekunst og videoer som er lagt ut på McDonald's Japans sider på sosiale medier. Men hvis du bor i Japan eller planlegger et besøk i nær fremtid, kan du bestille tre nye burgere som en del av denne kampanjen.
Burgeren med brent hvitløk-majonesaus, kyllingburgeren med yurunji-majonesaus og trippel cheese-burgeren er alle en del av Street Fighter-sortimentet, og du kan også få en overveldende energidrikk fra McFizz samt en spesiell krydderblanding på pommes fritesen din.
Hvilken burger vil du prøve?
