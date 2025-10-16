McDonald's Japan lanserer Street Fighter-crossover

HQ

McDonald's Japan slår seg sammen med Capcom og Street Fighter i et samarbeid som vil få deg til å fist-pumpe i luften som om du er i ferd med å slå din helt egen shoryuken. Vel, hvis du er i Japan, da.

Andre steder kan vi bare glede oss over reklamekunst og videoer som er lagt ut på McDonald's Japans sider på sosiale medier. Men hvis du bor i Japan eller planlegger et besøk i nær fremtid, kan du bestille tre nye burgere som en del av denne kampanjen.

Burgeren med brent hvitløk-majonesaus, kyllingburgeren med yurunji-majonesaus og trippel cheese-burgeren er alle en del av Street Fighter-sortimentet, og du kan også få en overveldende energidrikk fra McFizz samt en spesiell krydderblanding på pommes fritesen din.

Hvilken burger vil du prøve?

