McDonald's lanserer AI-generert juleannonse

Det viser seg at det ikke bare er Coca-Cola som gir oss en AI-generert juleannonse i år, ettersom McDonald's også ser til den kontroversielle teknologien for å gi selskapet en kampanje for høytiden. Coca-Cola-reklamen fikk mye kritikk for sin AI-bruk, og McDonald's er ikke noe bedre.

YouTube-kommentarene til annonsen er slått av, og i skrivende stund virker det nesten umulig å finne den på YouTube. I stedet har vi lenken via CultureCrave nedenfor, som også har litt informasjon om studioet som har laget annonsen. Eller, mer presist, laget instruksjonene som laget annonsen.

Studioet sier at medlemmene "knapt sov" i flere uker mens de skrev instruksjoner og finpusset bilder generert av AI. "AI laget ikke denne filmen. Det gjorde vi", sier studioet. Det er forståelig at dette får mye kritikk på nettet, og det faller ikke alltid i god jord hos forbrukerne når et av de mest lukrative matvareselskapene i verden bestemmer seg for å spare penger ved å bruke generativ kunstig intelligens til å lage reklamefilmene sine. Det virker ikke helt i julestemning, gjør det vel?

