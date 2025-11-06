McDonald's lanserer nye McNuggets i en begrenset periode

HQ

Det ser ut til at McDonald's satser på mer sjømatbaserte produkter, i hvert fall i visse områder. Etter å ha mestret biff med sine burgere og kylling med sine nuggets og selects, forsøker McDonald's nå å erobre havet med nye fiskenuggets.

Disse nuggetsene har vært tilgjengelige siden 30. oktober (ifølge Eatbook), og er laget av 100 % Alaska pollock. De kommer til og med i form av små fisk, i motsetning til de vanlige klokkene, støvelene, beina og kulene til sine motstykker i kylling.

Hvis du har lyst til å prøve fiskenuggets, har du dessverre ikke flaks, med mindre du tilfeldigvis bor i Singapore. Det er der disse nye varene er på prøve, men hvis de viser seg å være populære nok, vil McDonald's kanskje begynne å sende dem over hele verden. Men hvis fiskefileten er noe å gå etter, er det ikke sikkert at vi får mer sjømat på menyen med det første.

Dette er en annonse: