McDonald's Malaysia lanserer XXL "Fan Fries"

HQ

I forrige uke var det den internasjonale pommes frites-dagen. Jeg vet det, man har det så travelt på jobb at man glemmer hva som er viktig her i verden. McDonald's Malaysia glemte det imidlertid ikke, og lanserte en spesiell XXL-porsjon med pommes frites for å feire dagen.

"Vi vet hvor mye malaysierne elsker pommes frites - det er aldri nok! Det var nettopp det som inspirerte oss til McDonald's Fan Fries Meal", sier McDonald's Malaysias markedssjef Chin Mei Lee. "Vi ønsket å skape noe virkelig minneverdig som bringer folk sammen over den ene varen de aldri kan motstå. Enten det er med venner eller familie, er McDonald's Fan Fries Meal vår måte å si takk på og feire de gledelige øyeblikkene sammen med alle."

Fan Fries Meal inkluderer en superbred eske, fylt med pommes frites som endelig lar deg og partneren din spise samme porsjon etter at de sa at de ikke var sultne. Dessverre ser det ut til at kampanjen er avsluttet i Malaysia, men med nok protester kan vi kanskje få denne nye porsjonen med pommes frites til å bli verdensomspennende.

McDonald's Malaysia

Dette er en annonse: