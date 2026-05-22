McDonald's og Mega Man-samarbeid annonsert
Capcoms elskede Blue Bomber serverer nå iskaffe til tørste japanske gamere, og han gjør det med en skikkelig fengende melodi.
Som vanlig er det Japan som får alle de kule samarbeidene i spillverdenen, og i dag har vi et godt eksempel på det fra McDonald's, som har slått seg sammen med Capcom for å lansere en felles Mega Man-kampanje for Premium Roast Iced Coffee.
Markedsføringskampanjen inneholder en ny versjon av en 18 år gammel fan-laget sang som ble svært populær i det japanske spillmiljøet og hjalp yngre spillere med å gjenoppdage klassiske Mega Man-spill. Dette er en fin måte for Capcom å vise at de setter pris på fan-kreasjoner, i stedet for å motarbeide dem, noe som dessverre fortsatt er altfor vanlig.
Som en del av kampanjen er det også tre bakgrunnsbilder med Mega Man i forskjellige versjoner tilgjengelig for nedlasting for japanske spillere som ønsker seg en burger.