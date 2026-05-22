McDonald's og Mega Man-samarbeid annonsert

Som vanlig er det Japan som får alle de kule samarbeidene i spillverdenen, og i dag har vi et godt eksempel på det fra McDonald's, som har slått seg sammen med Capcom for å lansere en felles Mega Man-kampanje for Premium Roast Iced Coffee.

Markedsføringskampanjen inneholder en ny versjon av en 18 år gammel fan-laget sang som ble svært populær i det japanske spillmiljøet og hjalp yngre spillere med å gjenoppdage klassiske Mega Man-spill. Dette er en fin måte for Capcom å vise at de setter pris på fan-kreasjoner, i stedet for å motarbeide dem, noe som dessverre fortsatt er altfor vanlig.

Som en del av kampanjen er det også tre bakgrunnsbilder med Mega Man i forskjellige versjoner tilgjengelig for nedlasting for japanske spillere som ønsker seg en burger.