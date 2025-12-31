McDonald's og Pokemon slår seg sammen igjen for et TCG x Happy Meal-samarbeid i 2026

HQ

2026 markerer Pokémons 30-årsjubileum, og du kan være sikker på at selskapet bak lommemonstrene gir alt med samarbeid, merchandise og mer. Vi har allerede sett noen fine nye skjorter for et kommende Uniqlo-samarbeid, og nå ser det ut til at USA kommer til å få noen ekstra spesielle Happy Meals i McDonald's-kjedene sine.

Som rapportert av PokeBeach, vil Pokémon TCG x Happy Meal-samarbeidet komme til USA i februar og vare frem til mars for å feire 30-årsjubileet. Det kommer med en booster med fire kort som inneholder et holokort og tre ikke-holokort. Det forventes at disse kortene vil være opptrykk i stedet for eksklusive, for å unngå skalper-situasjonen som skjedde i Japan tidligere i år.

Scalpers ville kjøpe Happy Meals i bulk, plukke ut kortene og deretter kaste maten, noe som førte til at spesialarrangementet ble stengt i løpet av en dag. Dessverre førte dette sannsynligvis bare til at kortverdien økte for svindlerne. Vi får se hvordan Pokémon prøver å redusere sjansene for at det skjer igjen denne gangen.

