McFarlane Toys presenterer en offisiell Superman actionfigur

Den nye Superman filmen kommer selvsagt ikke alene, men får premiere sammen med et helt batteri av relaterte gadgets, klær og annet. Dette inkluderer selvfølgelig også diverse figurer, der McFarlane Toys via Instagram nå har annonsert en 18 centimeter høy actionfigur full av fleksible ledd slik at du kan legge ham ut akkurat som du ønsker.

Som for å gjøre alt litt bedre, inneholder pakken også hunden Krypto samt "wired soft goods cape, 3 alternative ansiktsplater, 2 ekstra hender, art card og base". Actionfiguren er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå via velassorterte forhandlere, så sørg for å få tak i den hvis det er noe du vil legge i nerdealteret ditt.