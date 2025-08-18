McKellen antyder at Jakten på Gollum vil inneholde både Gandalf og Frodo

HQ

Sir Ian McKellen har gjort mye i løpet av sin lange karriere, men mer enn noe annet vil han for alltid være mest forbundet med Gandalv i Peter Jacksons Ringenes Herre-trilogi. En rolle han etter sigende skal gjenta i The Hunt for Gollum, den nye filmen regissert av Gollum selv, eller rettere sagt, Andy Serkis. Og under et arrangement i London nylig overrasket McKellen publikum ved å bekrefte at Frodo også kommer til å være med i filmen.

"Jeg har hørt at det kommer en ny film basert i Midgard, og at innspillingen starter i mai. Den skal regisseres av Gollum, og den handler om Gollum. Jeg skal fortelle deg to hemmeligheter om rollebesetningen: Det er en karakter i filmen som heter Frodo, og det er en karakter i filmen som heter Gandalv. Bortsett fra det er mine lepper forseglet!"

Dette betyr selvfølgelig ikke nødvendigvis at Elijah Wood kommer tilbake som Frodo, og det er ikke bekreftet om McKellen selv faktisk vil gjenta sin rolle som Gandalf. Likevel er hintet vanskelig å ignorere. Warner Bros. sjef David Zaslav har allerede posisjonert Jakten på Gollum som et av studioets kommende topp-prosjekter ved siden av Batman, Supermann og Harry Potter.

Kunne du tenke deg å se Elijah Wood tilbake som Frodo nok en gang?