McLaren åpner døren for at Fernando Alonso kan komme tilbake, men ikke i Formel 1

Fernando Alonso er mest kjent for sine suksessrike år i Formel 1, der han vant to VM-titler i 2005 og 2006, men han har også hatt stor suksess i langdistanseløp, blant annet med seier i FIA World Endurance Championship i 2019 og to ganger i 24-timersløpet på Le Mans, i 2018 og 2019, med Toyota.

For øyeblikket sliter Alonso hos Aston Martin, og håper på en bedre sesong neste år, når Adrian Neweys arbeid gir resultater. Med sine 43 år er han den eldste føreren på gridden, men han har fortsatt drivstoff på tanken ... og en fremtid i motorsporten når han definitivt gir seg i Formel 1. Det er i hvert fall det Zack Brown, administrerende direktør i MacLaren Recing, sier.

Brown deltok på Laureus Sports Awards i Madrid, der McLarens F1-team var nominert til Årets lag (og tapte for Real Madrid). På spørsmål om Fernando Alonso på Marca, sa Brown at han synes Alonso er en av de beste (Alonso ble nummer tre i 2007, bare ett poeng bak mester Kimi Räikkönen), og åpnet døren for at han kan komme tilbake, nå som McLaren planlegger å konkurrere i FIA World Endurance Championship fra og med 2027.

"Alonso er en av de beste, det vet jeg fordi han jobbet for oss. Han er en utrolig atlet, og selv om hans Formel 1-dager snart er over, har vi allerede annonsert at vi kommer tilbake til Le Mans, et løp han allerede har vunnet, og jeg vil gjerne se ham tilbake i en McLaren."