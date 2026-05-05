McLaren avduker ny hybridhybridhyperbil med 700 hestekrefter

Som rivaler har McLaren stort sett latt Ferrari "ha" utholdenhetsracing på toppnivå, men det er i ferd med å endre seg. Det britiske selskapet er i ferd med å vende tilbake til sporten på en stor måte, og de har avslørt bilen som skal gjøre det for dem.

De har avduket hybridhyperbilkonseptet MCL-HY, som skal konkurrere i FIA World Endurance Championship fra 2027 og fremover. Kraften kommer fra en hybrid V6-motor med to turbo-motorer, som leverer rundt 700 hestekrefter.

Bilen skal ha en totalvekt på rundt 1030 kilo takket være et monocoque-chassis i karbonfiber.

De første bildene av MCL-HY finner du nedenfor, og vi får se om de kan gjenskape den legendariske Le Mans-seieren i F1 GTR fra 1995.