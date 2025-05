McLaren avduker Riviera-inspirert lakk for Monaco og Spanias Grand Prix

HQ

Denne helgen finner det mest luksuriøse og glitrende Grand Prixet på Formel 1-kalenderen sted. Søndag 25. mai vil de ulike teamene og bilene suse rundt i Monacos gater i jakten på et trofé og en mengde poeng til fører- og konstruktørmesterskapet.

Med to treningsøkter i dag, 23. mai, og kvalifisering i morgen, 24. mai, er McLaren et av teamene som kommer til å se litt annerledes ut, for papaya-teamet kommer til å ha en ny drakt som passer perfekt til Rivieraen og Middelhavskysten.

Den Woking-baserte organisasjonen har avduket en lakk som er inspirert av den tidligere racerbilen fra 1968, M7A, og denne vil ikke bare bli brukt i Monaco de neste par dagene, men også under Spanias Grand Prix neste helg. For de som ikke er klar over det, er M7A etset inn i McLaren-historien, og blir sett på som bilen som sikret teamet sin første F1-seier i Belgias Grand Prix.

Begge de nåværende F1-bilene, MCL39, vil kjøre i denne oppdaterte lakken, og begge førerne, Lando Norris og Oscar Piastri, vil også ha nye og tematiserte kjeledresser for anledningen.