McLaren ber Norris og Piastri om unnskyldning etter den store feilen som førte til diskvalifikasjon

McLarens teamsjef Andrea Stella har bedt Formel 1-førerne om unnskyldning etter den sjokkerende diskvalifiseringen i Las Vegas, som førte til en stor omveltning i sesongen med to løp igjen, noe som betyr at Max Verstappen nå har en klar mulighet til å kjempe om Formel 1-tittelen helt frem til det siste løpet.

Begge førerne ble diskvalifisert, og mistet alle poengene de vant i Las Vegas (Norris ble nummer to og Piastri nummer fire) fordi bilene deres ikke hadde den minste tykkelsen som kreves i den leste skrensblokken (mindre enn de påkrevde 9 mm), og dermed angivelig fikk en urettferdig fordel.

McLaren sendte ut en uttalelse signert Stella, der de sa at "vi beklager til Lando og Oscar for poengtapet i dag, på et kritisk tidspunkt i deres mesterskapskampanjer etter to sterke prestasjoner fra dem hele helgen. Som team beklager vi også overfor våre partnere og fans, hvis støtte betyr så mye."

På grunn av at tykkelsen på skrensblokken (undersiden av bilen) var slankere, fikk bilene for mye sprett under løpet, og for mye kontakt med bakken som skadet bilene. "Som FIA bemerket, var bruddet utilsiktet, det var ikke noe bevisst forsøk på å omgå regelverket, og det forelå også formildende omstendigheter", sa McLaren, så teamet slapp sannsynligvis en større straff.

Formel 1-sesongen fortsetter neste uke med det nest siste løpet i Qatar, som også er årets siste sprintløp.