McLaren Formel 1-team feirer sin 1000. løpsstart denne helgen i Monaco

HQ

Neste helg går det berømte Monaco Grand Prix av stabelen som det sjette løpet i Formel 1-sesongen 2026, og det blir veldig spesielt for McLaren, som skal feire sin 1000. Formel 1-start. De er bare det andre laget som har nådd det antallet F1-løp, etter Ferrari, som nådde milepælen på 1000 starter i 2020, og som nå har hatt 1127 løp.

Ferrari er også fortsatt det mest suksessrike Formel 1-teamet, med 840 pallplasser, 248 seire, 16 konstruktørmesterskap (det siste i 2008) og førermesterskap (det siste i 2007), men McLaren har vært mer suksessrike i det siste: 561 pallplasser, 203 seire, 10 konstruktørmesterskap (inkludert 2024 og 2025) og 13 førermesterskap (inkludert 2025).

McLaren er også det nest eldste aktive F1-teamet, grunnlagt av newzealenderen Bruce McLaren i 1963, som døde i en alder av 32 år under en biltest. De har hatt F1-mestere som Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Hakkinen (1998, 1991) og Lewis Hamilton (2008), og nå sist Lando Norris, som vant i fjor.

Denne sesongen eier Mercedes mesterskapet, etter å ha vunnet alle de fem løpene så langt og samlet 219 poeng, etterfulgt av Ferrari med 147 poeng. Andrea Kimi Antonelli er den uventede lederen med 131 poeng, etterfulgt av George Russell med 88 poeng. Den regjerende mesteren Lando Norris ligger på femteplass med 58 poeng, etter kun én pallplassering.