McLaren håper å forbedre seg denne helgen med en eksperimentell bakvinge: En ny «Macarena-vinge»?

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McLaren har kun klart å oppnå fire pallplasser i de første seks løpene i Formel 1-sesongen, og ingen seire, og ligger på tredjeplass i konstruktør-rangeringen med 141 poeng, 121 færre enn lederen Mercedes. Forsvarende mester Lando Norris har ikke klart å vinne et Grand Prix, men det britiske teamet håper at det østerrikske Grand Prix denne helgen er en god sjanse til å rette opp kursen.

«Østerrike har historisk sett vært en sterk bane for oss, og selv om vi ikke tar noe for gitt i et så jevnt felt, er vi optimistiske om at bilens og førerens egenskaper igjen vil passe banen, slik at vi kan kjempe i teten», sa Neil Houldey, McLaren-teknisk direktør for anvendt ingeniørvitenskap, til Sky Sports, i håp om at oppgraderingene de tar med seg denne helgen vil gjøre en forskjell.

Disse inkluderer «mindre detaljoppdateringer rundt bilens bakre hjørner, samt en eksperimentell bakvinge». Ifølge Sky vil denne bakvingen være lik den Ferrari introduserte i forkant av sesongen, og den ble kalt «Macarena-vingen» – et navn den fikk fordi den kan rotere, i en bevegelse som noen syntes minnet om den berømte spanske sangen fra 1990-tallet.

Den tekniske forklaringen er at når den er i oppadgående posisjon, gir den nedtrykk i svinger, og når den roteres, forbedrer den hastigheten på strake strekninger. Red Bull har også presentert en annen versjon av dette konseptet, og det forventes at McLaren vil gjøre det samme i Østerrike.