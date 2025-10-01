McLaren kan vinne konstruktørmesterskapet i Formel 1 i Singapore denne helgen

HQ

Singapores Grand Prix, et av de mest glamorøse Formel 1-løpene i kalenderen gjennom gatene i Marina Bay, finner sted denne helgen (løpet er kl. 14:00 CET, 13:00 BST søndag 5. oktober), og McLaren kan vinne konstruktørmesterskapet der, med seks Grand Prix igjen etter det, uten å regne med Singapore.

VM for førere er fortsatt åpent mellom Oscar Piastri (324 poeng) og Lando Norris (299 poeng), og til og med Max Verstappen (255 poeng), men det er ingen tvil om at McLaren vinner VM for team i år, med 623 poeng, mer enn dobbelt så mange som Mercedes (290) og Ferrari (286).

McLaren savnet allerede et "matchpoeng" sist Grand Prix i Aserbajdsjan (da Norris endte på syvende og Piastri ikke fullførte, og bare la til seks poeng), men det er nå bare et spørsmål om når. Dominansen deres har vært brutal: 12 Grand Prix-seire av 17 for McLaren-guttene.

Ifølge Motorsport er det fortsatt maksimalt 346 poeng å hente i de syv gjenværende Grand Prix-ene (hvorav tre av dem har sprintløp): En vanlig helg gir 43 poeng for et lag, og en helg med sprint gir 58 poeng.

Gitt McLarens enorme forskjell, ville de bare trenge 13 poeng for å hevde tittelen i år for det beste laget. De vant allerede tittelen i fjor, som var deres første siden 1998, med Coulthard og Hakkinen, og ellevte sammenlagt.