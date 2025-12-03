McLaren signerer den siste Formel 2-mesteren til sitt utviklingsprogram

HQ

Formel 2-mester Leonardo Fornaroli skal jobbe for McLaren neste år. Den 20 år gamle italieneren, som med sin konstante kjøring vant F2-tittelen med Invicta Racing før hans første (og siste) sesong i Formel 2 er over, bare ett år etter at han vant Formel 3 uten å vinne noe løp, har fått kontrakt med McLaren for deres utviklingsprogram, som testfører for Formel 1.

Neste år skal Fornaroli konkurrere i Formel E, konkurransen med elbiler, men kanskje vil han i fremtiden bli en av hovedførerne i Lando Norris og Oscar Piastri-teamet. Faktisk kan Fornaroli få sin F1-debut neste helg i Abu Dhabi, ettersom Piastri er tvunget til å gi fra seg setet sitt for FP1 før sesongen avsluttes en gang til.

"Å vinne både FIA Formel 3- og Formel 2-titlene har vært et viktig steg på reisen min, og jeg er motivert til å ta det neste steget i utviklingen min gjennom programmet mens jeg jobber mot mitt endelige mål om å kjøre på det høyeste nivået", sier Fornaroli (via Motorsport).

Fornarolis suksesser i juniorkategoriene vekket interessen til McLaren, som likevel har forsterket juniorstallen med to andre navn: Richard Verschoor, som for tiden ligger på tredjeplass i Formel 2, og den spanske kartingmesteren Christian Costoya, som bare er 15 år gammel.