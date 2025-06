McLarens teamsjef forklarer hvordan Piastri og Norris håndterer den interne konkurransen

HQ

En av de mest interessante fortellingene å følge i årets Formel 1 er hvordan McLaren vil håndtere rivaliseringen mellom sine to førere, Oscar Piastri og Lando Norris, som begge har like store sjanser til å vinne Fører-VM på slutten av året.

Piastri har 186 poeng, mens Norris har 176 poeng. Max Verstappen, med 137 poeng, har fortsatt sjanser til å nå dem, men han må gjøre en enorm innsats og rette opp de siste feilene. Alle tror det vil være en av de to, men hvem vil McLaren velge for å øke for tittelen og samtidig sørge for at den andre forsvarer lagets interesser og ikke handler egoistisk?

McLarens teamsjef Andrea Stella legger ikke skjul på at "Å håndtere Formel 1-førere som konkurrerer for det samme teamet i en rask bil og i en jakt på mesterskapet, vil alltid være en vanskelig sak. Men så langt har vi tilnærmet oss det på en måte som jeg tror har gjort det mulig for begge førerne å uttrykke sine kvaliteter, sin fart, og det har vært et relativt godt løp så langt, sier hun til Sky Sports.

Stella mener det ikke har vært noen kontroverser innad i teamet og at "briefingen før løpet ikke blir tøffere". "Så langt kan jeg bare være veldig takknemlig overfor Lando og Oscar, som har tilnærmet seg denne interne konkurransen med en stor ansvarsfølelse - og stort sett holdt seg til punkt og prikke til det som er våre racingprinsipper og tilnærming.

Vi får se hvordan situasjonen utvikler seg etter Canadas GP denne helgen...