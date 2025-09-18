McLaughlin-Levrone knuser 48-sekundersgrensen på historisk 400 meter i verdensmesterskapet

HQ

Sydney McLaughlin-Levrone knuste forventningene under friidretts-VM torsdag kveld, da hun ble den første kvinnen på nesten 40 år som løp 400 meter på under 48 sekunder. På en regnvåt bane i Tokyo krysset hun målstreken på 47,78 sekunder, og slo dermed Marileidy Paulino, som også kom under 48-sekundersgrensen med 47,98 sekunder.

Prestasjonene markerer historiens andre og tredje raskeste 400 meter-tider, bare slått av Marita Kochs 47,60 fra 1985, en rekord som lenge ble ansett som urørlig. McLaughlin-Levrone, som skiftet fra hekkeløp til 400 meter i 2023, slo den amerikanske rekorden i semifinalen med 48,29 sekunder før hun leverte rekordfinalen.

"Det var ikke min tittel å holde på, det var min å vinne", sa McLaughlin-Levrone, og takket treneren Bobby Kersee og et felt av elitekonkurrenter for å ha presset henne til det historiske merket. Paulino, den regjerende olympiske mesteren og verdensmesteren, feiret også milepælen og sa: "Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å bryte 48. Jeg føler meg fortsatt som en vinner."

Salwa Eid Nasar, som kom på tredjeplass, løp på 48,19, en tid som ville ha gitt seier i de to siste verdensmesterskapene, noe som understreker den enestående dybden i årets løp. Britiske Amber Anning, som ble nummer fem på 49,36, beskrev oppgjøret som "fantastisk" og inspirerende for fremtiden på 400 meter.

Løpet åpner et nytt kapittel for McLaughlin-Levrone, og det spørs nå om hun vil fortsette å satse på 400 meter eller gå tilbake til hekkeløp, der hun fortsatt er verdensrekordholder. Kersee antydet at hun kan bruke erfaringene fra 400 meter til å sikte mot en ny historisk plassering på hekken.

Ellers imponerte den australske 17-åringen Gout Gout på 200 meter, mens Noah Lyles satte sesongrekord med 19,51 i semifinalen, og dermed var det duket for en finale med høy innsats. For øyeblikket er søkelyset rettet mot McLaughlin-Levrones banebrytende 400 meter, et løp som kan omdefinere kvinners sprint i årene som kommer.