MCU sin X-Men-reboot skrives om

MCUs versjon av X-Men har latt vente på seg lenge. Når Avengers: Doomsday og Secret Wars er ferdig, får vi en ny heltegjeng å heie på, og vi får endelig svar på spørsmålet om noen andre enn Hugh Jackman kan spille Wolverine. Det er mye press på prosjektet, og det ser ut til at det vil trenge flere utkast.

Regissør Jake Schreier bekreftet til Collider at det er et nytt manus i arbeid akkurat nå, som kommer fra forfatterne av Beef og Thunderbolts* Lee Sung Jin og Joanna Calo. Schreier kommenterte at filmen er "fortsatt under utvikling", men det ser ut til at planen fortsatt er at den skal ha premiere en gang i 2028.

Schreier regisserte også Thunderbolts*, så det var noe spesielt for ham å se Calo og Jin jobbe sammen igjen. "Du vet, en av de spennende tingene som knytter seg til Beef er at Sonny [Lee Sung Jin] og Joanna [Calo] begge har jobbet med denne sesongen. Beef er selvsagt Sonnys serie, og Joanna jobbet også på sesongen, og vi jobbet sammen på sesong 1 av Beef og på Thunderbolts*. De har kommet inn og jobber med et utkast akkurat nå, og det er veldig spennende å kunne sette sammen den gruppen av mennesker igjen," sier han.

Schreier kommenterte ikke om dette nye manuset vil påvirke lanseringsplanene, men han sa at Marvel vil sørge for at så få hemmeligheter som mulig kommer ut om den nye X-Men filmen. "Vi filmer i en liten svart boks og forlater den aldri. Men seriøst, studioet har erfaring med dette. Vi har snakket om det, men jeg kan ikke si mer," sa han.