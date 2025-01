MCU-veteran vil gjenta sin rolle i Vision -serien

Iron Man-filmen fra 2008 inneholdt mange gode skuespillere, og det var egentlig bare Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), Happy Hogan (Jon Favreau) og Tony Stark (Robert Downey Jr.) som var sterkt representert i MCU fra da av. Vi så ikke engang den samme Rhodey i de påfølgende filmene.

HQ

Etter lang, lang tid er en annen karakter klar til å vende tilbake til MCU. Det er Raza, lederen for terroristorganisasjonen The 10 Rings, som prøvde å drepe Tony Stark. Skuespilleren Faran Tahir vil gjenta sin rolle fra 2008, ifølge Deadline, men det er sparsomt med detaljer om hva han skal gjøre.

Ettersom Vision -serien sannsynligvis vil gå nærmere inn på Visions bakgrunnshistorie, kan vi forestille oss at det kan være en forbindelse mellom Raza og Vision, ettersom sistnevnte ble skapt av Tony Stark, som er fienden til førstnevnte. Raza er kanskje ikke hovedskurken, for etter å ha kjempet mot romguder er en terrorist kanskje småtteri for en Marvel-superhelt. Vi får bare vente og se.