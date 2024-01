Mean Girls siste trailer gir et glimt av flere ikoniske scener

HQ

Det er snart tid for Mean Girls å vende tilbake til kinoene, for den musikalske nyinnspillingen/tilpasningen av den ikoniske filmen har kinopremiere 19. januar i Storbritannia, og på tilsvarende datoer i andre regioner rundt om i verden. Nå som premieren nærmer seg, har den endelige traileren for filmen kommet, og den gir et ekstra glimt av flere ikoniske scener og flere kjente ansikter.

Fra juledansen til rektor Duvall som får tak i Burn Book, ser det ut til at filmen kommer til å bli en ganske trofast versjon av den ikoniske historien når den snart har premiere. Ta en titt på den nyeste traileren for å få et nytt innblikk, og her kan du se alle karakterplakatene for filmen.