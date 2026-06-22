Meccha Chameleon fortsetter sin oppgang mot å bli et av de mest suksessrike spillene i 2026

Etter den første uken på markedet feiret utvikleren lemorion_1224 en ganske imponerende milepæl da det populære gjemselprosjektet «Meccha Chameleon » passerte to millioner solgte eksemplarer etter rundt fire dager på markedet. Det var en bragd få ville ha forventet, men de nyeste tallene får det til å virke ubetydelig...

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Utvikleren har nettopp avslørt at « Meccha Chameleon » nå har solgt opptil syv millioner eksemplarer etter totalt 10 dager på markedet. Ja, syv millioner solgte eksemplarer på 10 dager. Det utgjør sannsynligvis over 35 millioner pund i inntekter... Selv om det er et rimelig spill til rundt 5 pund/6 euro, kan denne suksessen måle seg med mange av de største titlene så langt i 2026, med et totalt antall solgte eksemplarer som tilsvarer Resident Evil Requiem (til tross for at det har vært på markedet i en brøkdel av tiden).

Det skal riktignok sies at mye av suksessen til «Meccha Chameleon» skyldes at spillet er den siste virale suksessen, og med dette i bakhodet er det sannsynlig at salget vil avta betraktelig og falle av når spillet har hatt sin tid i rampelyset. Imidlertid går det strålende for øyeblikket, og spørsmålet er nå hvor lenge Meccha Chameleon kan ri på denne suksessbølgen?

Med milepælen på syv millioner i tankene lovet utvikleren også at et kart med japansk tema vil bli lagt til enten i dag eller i morgen.