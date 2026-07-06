Meccha Chameleon har nå solgt over 15 millioner eksemplarer

Suksessen til « Meccha Chameleon » har vært intet mindre enn forbløffende. Utvikleren Lemorion_1224s virale gjemsel-spill har klart å tiltrekke seg millioner og millioner av spillere, og det viser ingen tegn til å avta heller.

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I løpet av helgen avslørte utvikleren enda en utrolig prestasjon for « Meccha Chameleon », da det ble bekreftet at spillet nå har solgt over 15 millioner eksemplarer. Ja, til tross for at det ble lansert for mindre enn en måned siden, er « Meccha Chameleon » for øyeblikket på god vei til å bli et av de mest solgte spillene gjennom tidene, og det er klart at det planlagte nye innholdet og støtten til spillet bare vil bidra til at det når et enda bredere publikum.

I kunngjøringen på Steam-bloggen ber Lemorion_1224 fansen om å følge med denne uken, da det er planlagt et samarbeid med en «berømt japansk stjerne». Det er ikke gitt ytterligere informasjon, men vi vil uten tvil få flere detaljer snart.

Har du spilt « Meccha Chameleon » ennå?