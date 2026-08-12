Meccha Chameleon har nå solgt over 20 millioner eksemplarer

Denne sommeren har en rekke store spill og nyheter stjålet rampelyset, så mye at det er lett å glemme at utvikleren lemorion_1224 i all stillhet har lansert et av de mest solgte spillene gjennom tidene.

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Helt siden « Meccha Chameleon hadde premiere for to måneder siden, den 10. juni, har spillet vokst til å bli en enorm suksess takket være sin virale natur, og dette har ført til at utallige spillere har sikret seg et eksemplar på grunn av den rimelige prisen på Steam og blitt med på moroa. Denne trenden har ført til at spillet har solgt millioner og millioner av eksemplarer, og nå er enda en bemerkelsesverdig salgsmilepæl nådd.

I et blogginnlegg på Steam er det bekreftet at « Meccha Chameleon nå har solgt hele 20 millioner eksemplarer. Ja, på to måneder har denne gjemselopplevelsen solgt flere eksemplarer enn de fleste spill bare kan drømme om, og det er nå rundt fem millioner eksemplarer unna å komme inn på listen over de 50 mest solgte spillene gjennom tidene – i hvert fall å dømme etter dataene som er samlet inn av Wikipedia.

Det virker sannsynlig at spillet vil fortsette å være en suksess i månedene fremover, ettersom lemorion_1224 jevnlig har lagt til nytt innhold i spillet gjennom regelmessige, mindre oppdateringer. Dette betyr at det snarere er et spørsmål om når, og ikke om, det vil passere milepælen på 25 millioner solgte eksemplarer og overgå andre store suksesser som Phasmophobia og Grand Theft Auto IV.