Mecha Break Lanseres til 132 000 Steam-spillere, blandede anmeldelser

Mecha Break Steam lanseres på PC og Xbox denne uken, og etter å ha tiltrukket seg mange spillere i betatestene, er det tydelig at fans av mech-action nok en gang har strømmet til denne gratisspillutgivelsen. Ved lanseringen var mer enn 132 000 spillere med på Mecha Break, ifølge SteamDB.

Men ifølge GamesRadar har spillets utgivelse ikke akkurat vært helt positiv, med den nåværende Steam-anmeldelsesvurderingen på Mixed. I stor grad ser det ut til at fansen har et problem med måten spillet tjener penger på seg selv. Skins til $ 47, samt gjenstander som kan kjøpes for å bruke i PvPvE-spill, har trukket kritikk, sammen med begrensningen på ukentlige oppdragskreditter, noe som hindrer noen i å spille spillet så mye som de vil.

Amazing Seasun Games - Mecha Breaks utvikler - svarer på anmeldelser og ser ut til å ta på seg tilbakemeldinger. Problemet er at Mecha Break fortsatt er et gratis å spille spill, noe som betyr at Amazing Seasun må tjene penger på en eller annen måte. Kanskje vi vil se en revurdering av inntektsgenereringsprosessen i nær fremtid, slik at færre spillere føler den fryktede FOMO når de får øye på en superdyr vare i butikken.