Mecha Break lanseres til PC og Xbox denne våren

Mange reagerte på kunngjøringen av det nydelige Mecha Break under fjorårets ikke-E3. Vi snakker om gigantiske mechs, sverd, veldesignede mangafigurer og hektisk action.

Men... siden den gang har vi ikke hørt så mye om det, og derfor føles det veldig positivt at spillet nå har et såkalt lanseringsvindu. Via Facebook kunngjør utviklerne at spillet vil bli utgitt for både PC og Xbox Series S/X denne våren :

"Mecha Break er Amazing Seasun Games første forsøk på konsollutvikling, og vi er forpliktet til å tilby den kvalitetsopplevelsen som spillere fortjener fra dag én. Xbox-teamet gir viktig støtte til nøkkelfunksjoner som crossplay og cross-save-funksjonalitet. Vi takker for støtten og gleder oss til å se dere i spill på PC, Xbox Series X|S denne våren, og på flere plattformer i 2025."

For de som venter på en PlayStation- eller Switch-versjon, skriver utviklerne også at det vil bli lagt til flere formater i løpet av året, og dermed er sjansene ganske gode. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor for å friske opp minnet.