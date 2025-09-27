Mecharite er "mer teknisk" og bygget for gamere

HQ

Det finnes en rekke smarte belysningsalternativer i disse dager, inkludert mange som kan kobles til annen teknologi for å skape oppslukende miljøer for gamere og lignende. Philips Hue Det finnes mange alternativer, Nanoleaf, til og med programvare som Razer Chroma, men kanskje bare en håndfull som er designet utelukkende for gamere.

Her kommer Mecharite inn i bildet, et selskap som har utviklet en rekke produkter som er mer komplekse og designet for gamere som ønsker en mer kreativ og personlig tilpasset belysningsløsning i hjemmet.

Med dette temaet i bakhodet snakket vi nylig med administrerende direktør Ronnie Olesen på IFA 2025, hvor han forklarte hvorfor Mecharite ble opprettet.

"Ja, vi har en annen virksomhet der vi selger et spillprodukt, og vi ser at ingen selger mange LED-produkter og spillutstyr der du kan ha forskjellige ting på veggene og på bordet ditt. Så akkurat som RGB-lys til spillindustrien. Så derfor startet vi Mecharite for å bygge forskjellige LED-produkter og lynprodukter for spillere."

Han kom også inn på hva som gjør Mecharite -produktene spesielle og forskjellige fra andre, og la til følgende.

"Ja, det er prangende. Så vi har mange forskjellige farger. Vi har både enkeltfarger, men vi har også noe der vi bruker RGB IC, der du kan kontrollere hver enkelt LED. Det er mer teknisk å gjøre IC, men det er heller ikke så billig å gjøre IC som vanlig RGB. Så vi prøver å gjøre mange nye ting. Dette er LED-skjermer som er 8-biters. Så det er små lysdioder for å lage noen bilder du kan ha på veggen og på skrivebordet."

Se hele intervjuet med Olesen nedenfor.