Med 2025 i full gang, starter USB-C sin regjeringstid som EUs felles ladestandard

EU har gjort sitt for å forsøke å kontrollere de vanvittige teknologiske gigantene rundt om i verden, og dette har blant annet ført til at man har innført en felles standard for ladekabler i alle områder som utgjør EU. Dette ble bestemt for en stund siden, men nå som vi er inne i 2025, har dette trådt i kraft, noe som betyr at tidligere utgaver av USB og også alternativer som Apples Lightning -kabel har blitt bannlyst, noe vi har sett planer om i det siste når billionselskapet går videre fra sin egen ladeløsning.

EUs begrunnelse for denne håndhevelsen har hele tiden vært at den "fremmer løsninger som fremmer teknologisk innovasjon innen lading av elektroniske enheter, samtidig som man unngår fragmentering av markedet". EU utdyper dette ytterligere ved å legge til "den felles laderen vil forbedre forbrukernes bekvemmelighet, redusere miljøavtrykket knyttet til produksjon og avhending av ladere, samtidig som innovasjonen opprettholdes."

Noen har imidlertid stilt spørsmål ved avgjørelsen og lurt på hvordan dette vil påvirke kreativiteten og innovasjonen i sektoren, men det viktigste å merke seg er at det er USB-C-portene som må forbli standarden, noe som betyr at kabelteknologien fortsatt kan være innovativ, forutsatt at den har tilkoblingsmuligheter med nevnte port.

Synes du dette er en god beslutning for å redusere elektronisk avfall?

