Med ankomsten av Terry Bogard og Mai i Street Fighter 6, utviklerne er åpne for å lage et nytt Capcom vs SNK-spill

En av de største kunngjøringene som fokuserte på kampspillmiljøet under den nylig avsluttede Summer Game Fest, var avsløringen av fire nye karakterer som kommer til Street Fighter 6, med to av dem som gjestestjerner fra en annen flott kampspillserie, SNKs Fatal Fury: City of the Wolves. Dette fikk oss til å tenke på at det er en god følelse mellom Capcom og SNK, og faktisk Street Fighter 6 regissør Takayuki Nakayama og produsent Shuhei Matsumoto erkjente så mye i et intervju de ga oss i Los Angeles, som du kan se nedenfor.

I det samme intervjuet, og basert på den gode mottakelsen av kunngjøringen av disse karakterene, spurte vi dem om det betydde at fansen kunne forvente en ny crossover mellom Capcom og SNK, og svaret var ganske håpefullt :

Det er åpenbart bare gode intensjoner, men sannheten er at vi også var i stand til å snakke med SNK-teamet på SGF, og vet du hva? Vi stilte dem det samme spørsmålet. Og mellom vitsene til det andre teamet sa sjefsprodusenten for neste Fatal Fury: City of the Wolves, Yasuyuki Oda, "kanskje vi gjør det direkte på egen hånd". Du kan høre svaret hans nedenfor, som starter ved 2:20-merket :

Sannheten er at selv om det er spill som handler om å slå hverandre i bakken, er det få sjangre som skaper et bedre fellesskap enn kampspill.