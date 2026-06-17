Med de nyeste Cyberpunk-brillene fra Gunnar Optiks kan du føle deg som om du jobber for det best bevæpnede megakonsernet i hele Night City

HQ

Vi har allerede fått prøve brillene til en av våre favorittfixere i Night City i « Cyberpunk 2077 ». Nå er det på tide å bytte ut Dex’ stil og selvtillit med et nytt par briller som er litt mer robuste og litt mer velbevæpnede. Kort sagt: litt mer Militech.

Gunnar Optiks’ nye Militech- Cyberpunk 2077 -briller har Militechs karakteristiske svart-gule farger og et taktisk skjolddesign med en ramme i førsteklasses polymer. De er utstyrt med Gunnar Optiks’ patenterte teknologi for å blokkere blått lys, noe som gjør dem til et nyttig tilbehør som garantert vil tiltrekke seg oppmerksomhet.

Som alltid kommer disse spesielle samarbeidsbrillene med noen ekstra detaljer som gjør dem litt mer attraktive for samlere. Du får en mikrofiberpose, en rengjøringsklut og et spesielt metalletui med Militech-logoen. De leveres med Gunnars typiske Amber-fargetone og en som også blokkerer sollys. De er tilgjengelige fra i morgen på Gunnars nettside, og har en veiledende utsalgspris på 99 dollar.