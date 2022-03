Med dette trikset kan du sette Elden Ring på pause

HQ

Elden Ring er som kjent et meget utfordrende spill, og det blir heller ikke lettere av det faktum at det ikke går an å sette det på pause for å ta et pust i bakken og vurdere strategiene sine. Men nå har en Twitter-bruker funnet ut at det faktisk er mulig å sette spillet på pause, selv om det krever litt flere knappetrykkinger enn vi er vant til:

"guess what, Elden Ring DOES have a pause button

just open "Menu Explanation" while on the inventory screen"

Så enkelt er det. Surf over til Twitter-lenken ovenfor for en rask gjennomgang av hvordan det funker, så kan du gå og sette på en kanne kaffe mens store grupper av fiender omringer deg, samtidig som du tenker ut den beste strategien for å bekjempe dem.

Takk, Pure Xbox