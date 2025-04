Med én måned igjen annonserer 25th Naples Comicon Charles Cecil, Scott Snyder og Nick Dragotta

HQ

Den 25. utgaven av Naples Comicon er mindre enn en måned unna. I begynnelsen av februar offentliggjorde de store deler av programmet, med Tanino Liberatore som den store gjestekunstneren og en plakat designet av Jamie Hewlett fra bandet Gorillaz. I mars la de til flere navn på listen, som James Harren og Mike McKean, i tillegg til Cosplay Challenge PRO-konkurransen. Du kan se alle kunstnerne som deltar her, inkludert Yuji Horii, skaperen av Dragon Quest, fra videospillverdenen.

For å oppsummere de siste kunngjøringene, kan vi si at de dekker tegneserieverdenen, vestlig og østlig, samt et annet navn for å snakke om videospill med kunnskap om saken.

Den første gjesten er litt av en outlier, ettersom vi snakker om det første bindet av Absolute Batman. Denne anerkjente historien om Man-Bat får sin italienske premiere på Comicon og vil bli presentert av skaperne, Scott Snyder og Nick Dragotta. Det var den bestselgende tegneserien i USA i 2024, så vi snakker om en stor ankomst på det italienske markedet.

Også relatert til tegneserieverdenen, men denne gangen manga, er Kafka Asagiri og Sango Harukawa, forfatter og illustratør av Bungo Stray Dogs-serien, for å presentere den nye Bungo Stray Dogs-filmen, Bungo Stray Dogs: Dead Apple. Serien har solgt i over seksten millioner eksemplarer og har, i tillegg til fem sesonger med anime og film, blitt adaptert til videospill, drama og lettromaner. Det blir autografsignering og visning av den nye filmen sammen med de fremmøtte.

Til slutt kommer en annen internasjonal gjest fra videospillverdenen, Charles Cecil, medgrunnlegger av Revolution Software og en nøkkelfigur i utviklingen av videospill med sine eventyrspill, til Comicon. Noen av hans mest kjente titler er Broken Sword og Beneath a Steel Sky, som helt sikkert vil ringe en bjelle for fans av sjangeren.

Hvilke av disse gjestene er du mest interessert i?