Medal of Honors endelige flerspillerservere kobles fra

Om bare to dager, den 16. februar, vil serverne for Medal of Honor, Medal of Honor: Airborne og Medal of Honor: Warfighter stenge, noe som vil gjøre slutt på franchisen i tillegg til en stort sett glemt VR-inkludering forårsaket i 2020.

Den siste konsollutgivelsen for Medal of Honor var Medal of Honor: Warfighter, som ble lansert tilbake i 2012. Med dominansen til Call of Duty og Battlefield i FPS-markedet, har det ikke vært plass til en gammel hund som Medal of Honor på en stund.

Med sin første oppføring som ble utgitt tilbake i 1999, er Medal of Honor kreditert for å påvirke Call of Duty og Battlefield. Det så også femten store titler lansert sammen med noen få utvidelser, Medal of Honor var et kjent navn i FPS-sjangeren frem til 2012.

Det er synd å se en franchise bli helt glemt på denne måten, men etter hvert som tiden går, er det klart å se hvorfor EA kanskje ikke er interessert i en annen Medal of Honor-tittel.

Takk, Insider Gaming.