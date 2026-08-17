Medaljestatistikk fra EM i friidrett: Storbritannia forbedrer seg, men Italia ligger fortsatt i tet

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EM i friidrett 2026, som ble avholdt i forrige uke i Birmingham, endte igjen med Italia som ledende nasjon, med flest medaljer (22) og flest gull (10), selv om de ikke forbedret resultatene fra forrige utgave, Roma 2024, da de vant 24 medaljer og 11 gull (at Marcell Jacobs måtte stå over 100-meteren på grunn av et fysisk problem, var en av de største overraskelsene under mesterskapet).

Vertslandet (for første gang noensinne i EM), Storbritannia og Nord-Irland, forbedret seg fra 2024 med 9 gullmedaljer (mot 4 for to år siden) og 19 medaljer, mot 13 for to år siden, med fremragende prestasjoner av Georgia Hunter Bell på 1500 meter, Amy Hunt, som vant to gull på 100 m og 200 m, og Dina Asher-Smith, som vant to stafettgull og bronse på 200 m, og dermed ble den mest suksessrike utøveren i mesterskapets historie (11 medaljer, hvorav 8 gull).

Slik ser den endelige medaljestatistikken for EM i friidrett ut: