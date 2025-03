Medaljetabell fra innendørs-EM i friidrett: nederlandsk seier

HQ

Innendørs-EM i friidrett ble avsluttet søndag 9. mars med en overveldende seier for vertsnasjonen Nederland, med hele ni medaljer og syv gull, mer enn noen gang i et innendørs-EM. Fem av dem ble vunnet på søndag: Samuel Chapple på 800 m for menn, Jessica Schilder i kule, 4x400 m stafett for menn, 4x400 m stafett for kvinner (anført av stjernen Femke Bol) og et delt gull mellom Menno Vloon og greske Emmanouil Karalis i stavsprang.

De fire konkurransedagene ble avsluttet med Nederland, Italia og Norge - med to gull av løperen Jakob Ingebrigsten - på topp 3. Frankrike og Storbritannia vant flere medaljer, og Spania kom tilbake med fire medaljer og bare ett gull, det til Ana Peleteiro i tresteg.



Nederland: 7G, 2S, 0B - 9 medaljer totalt

Italia: 3G, 1S, 2B - 6 medaljer totalt

Norge 3G, 1S, 1B - 5 medaljer totalt

Sveits: 2G, 3S, 0B - 5 medaljer totalt

Polen: 2G, 1S, 1B - 4 medaljer totalt

Ukraina: 2G, 0S, 0B - 2 medaljer totalt

Frankrike: 1G, 3S, 4B - 8 medaljer totalt

Storbritannia og NI: 1G, 3S, 3B - 7 medaljer totalt

Spania: 1G, 1S, 2B - 4 medaljer totalt

Romania: 1G, 1S, 0B - 2 medaljer totalt



Neste stopp for mange av utøverne i Apeldoorn blir innendørs-VM, som finner sted i Nanjing i Kina fredag 21. mars.