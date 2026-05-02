Medgrunnleggerne av SNEG, som utgir spillkonservering, om hvorfor nyutgitte titler bør sikte seg inn på Steam i tillegg til GOG

Nylig returnerte boutique-utgiveren SNEG en rekke gamle Warhammer-spill til Steam, og noen av dem ble lansert på plattformen for første gang med etableringen av Warhammer Classics-merket. Noen av disse spillene hadde vært tilgjengelige på andre plattformer en stund, så vi kunne ikke motstå å spørre SNEGs medgrunnleggere Artem Shchuiko og Oleg Klapovskiy om hva en Steam-utgivelse tilbyr sammenlignet med andre markedsplasser.

"Steam er den ultimate spillplattformen for millioner av spillere over hele verden. For mange av dem er det stedet der de oppdager og kjøper spill. Noen av disse spillerne har kanskje aldri brukt plattformer som GOG, selv om de har sterke minner fra disse eldre titlene og gjerne ville besøkt dem på nytt," sier Klapovskiy.

"En Steam-utgivelse gir disse spillene tilgang til et mye bredere publikum. Det inkluderer eldre spillere som vender tilbake til noe de elsket, men også yngre spillere som kanskje oppdager disse klassikerne for første gang og ser hvor mange moderne ideer og mekanikker kom fra," fortsetter han.

Klapovskiy jobbet faktisk hos GOG frem til SNEG ble grunnlagt i 2020. Siden den gang har selskapet jobbet med store navn, og brakt deres IP-er tilbake i rampelyset gjennom gjenutgitte klassiske spill, lagt ut på Steam, der PC-spillere har flest øyne og lommebøker. For folk som liker biblioteket sitt på én, sentralisert konto, er det veldig praktisk å ha alle disse spillene på Steam, men GOG har fortsatt mange oppdaterte klassikere du ikke kan få til å kjøre like bra fra andre butikker, ettersom det poserer seg selv som stedet å gå til for eldre titler.

