Media Molecule avslutter direktesendt støtte for Dreams i september

Media Molecule's Dreams fikk mye oppmerksomhet da den ble utgitt tilbake i 2020. Det var et kraftig verktøy for å lage spill, og førte til tonnevis av kreasjoner å laste ned og spille. Men det virker som om det aldri tok av kommersielt, til tross for at de fikk positive anmeldelser, og nå skriver Media Molecule på bloggen sin at de er i ferd med å kansellere livestøtten.

Studioet vil trekke pluggen på spillet i september, og skriver:

"Vi vet at dette ikke vil være en enkel melding for alle å høre, og det har absolutt ikke vært en lett beslutning - Dreams har vært et spesielt prosjekt for Media Molecule, og å hjelpe dette spirende fellesskapet av spillutviklere, tinkerers, reklamer, samarbeidspartnere og drømmere vokse og uttrykke seg er fortsatt en av de beste tingene vi noensinne har gjort."

De forklarer også at de gjerne skulle ha fortsatt å forbedre seg, og at det rett og slett ikke var økonomisk bærekraftig til slutt:

"Selv om vi alltid har hatt et ønske om å bygge videre på grunnlaget for drømmer og utvide opplevelsen, var vi ikke i stand til å definere en bærekraftig vei da vi gjennomgikk planene våre."

Du vil fortsatt kunne spille og opprette for Dreams selv etter september, men vi kan ikke forvente noe nytt innhold eller støtte fra Media Molecule som går videre til et nytt prosjekt, noe de er "utrolig begeistret for".

