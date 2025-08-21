Mediene kårer sin favoritt til å vinne EuroBasket 2025 med overveldende flertall

HQ

Med den siste nedtellingen til EuroBasket 2025, som starter om mindre enn en uke, den 27. august, holdt FIBA en avstemning på akkrediterte medier i konkurransen i Latvia, Finland, Kypros og Polen, en undersøkelse der de spurte om deres favoritter til å vinne tittelen i år. Og det ser ut til å være en klar favoritt, med et overveldende flertall av stemmene.

Bare seks nasjoner fikk et betydelig antall stemmer da de ble spurt om hvem de trodde ville vinne EuroBasket 2025. Og med 73,1 % av stemmene er Serbia favoritten til det store flertallet av journalistene. Et lignende antall forventer at Nikola Jokic blir turneringens MVP, 72,2 %. Ikke noe press.

De seks nasjonene som er gitt noen sjanser til å vinne EuroBasket er :



Serbia - 73,1 prosent



Tyskland - 10,0 prosent



Frankrike - 6,2



Latvia - 3,1 prosent



Hellas - 2,3 prosent



Spania - 1,5 prosent



I MVP-kategorien er det ingen som kommer i nærheten av "Joker"



Nikola Jokic (Serbia) - 72,2 %.



Franz Wagner (Tyskland) - 4,8 %.



Luka Doncic (Slovenia) - 4,8 %.



Bogdan Bogdanovic (Serbia) - 2,4



Dennis Schroder (Tyskland) - 2,4



Giannis Antetokounmpo (Hellas) - 2,4



Kristaps Porzingis (Latvia) - 2,4



Lauri Markkanen (Finland) - 2,4



Tornike Shengelia (Georgia) - 1,6



Selv om de gir Finland små muligheter til å komme på pallen (5,4 %), vinner Finland som "turneringens største overraskelse" med 23,1 % av stemmene, etterfulgt av Latvia med 17,7 %, og Estland og Polen med 9,2 %.

Fjorårsvinnerne Spania har hatt mange fravær og skader, så selv om de gir dem en svært liten vinnersjanse, tror de fleste at det blir den største skuffelsen, 26,9 %. I den skammelige kategorien følger Hellas (15,4 %), Frankrike (11,5 %), Slovenia (10 %) og Litauen (9,2 %).

Du kan se hele undersøkelsen her. Hva er dine spådommer for EuroBasket 2025?